Viimases n-ö avatud Schengeni piiripunktis Venemaaga on täheldatud tihenenud liiklust

Tegemist on viimase piiriületuskohaga, kust pääseb Venemaalt ilma suuremate kitsendusteta otse Schengeni alale, kirjutab The Barents Observer.

Septembri lõpus otsustas Soome järgida Poola ja Balti riikide eeskuju, laskmata turistiviisaga Vene kodanikel piiri ületada - sellest tulenevalt sai põhjas Murmanskist Norrasse viiv maantee ainsaks Schengeni-Euroopa maismaapiiriks, mis on praeguse seisuga turistiviisaga reisijatele veel avatud.

„Jaanuarikuised numbrid näitavad, et Storskogis oli ületusi 9271,“ teatas Finnmarki piirkonna piirivalveametnik Katrina Beddari. Ta lisas, et 94 ületamist sooritati viisavabalt - selleks on tarvis eriluba, mis eraldatakse neile, kes elavad Norra-Vene piirist 30 kilomeetri raadiuses.

Norra piirivalvest märgiti, et võrreldes oktoobri ja novembriga on piiriületajate numbri kasv suurenenud tervelt kolmandiku jagu: oktoobris ületas Norra-Vene piiri 6943, novembris aga 6941 inimest. Tegemist on kahe esimese kuuga pärast Soome otsust kehtestada Vene kodanikele sissesõidupiirangud.

Piirivalvest toodi jaanuarikuuga seoses esile kalapüügi tipphooaja: see tähendab, et Vene lipu all sõitvad laevad väisavad Põhja-Norra sadamaid. Meeskonnavahetuste raames transporditakse Murmanski ja Kagu-Ida kalureid üle piiri ja tagasi. Ühtlasi kasutavad Vene kodanikud Kirkenesi lennuvälja ka Schengeni alal edasi lendamiseks, märgiti The Barents Observeris.

Sel sügisel Norra piiril Venemaaga külastades andis justiitsminister Emilie Enger Mehl mõista, et piiriliikluses ilmnevaid muudatusi jälgitakse tähelepanelikult. „Piiri saab sulgeda mõnetunnise etteteatamisega,“ ütles Mehl sügisel.