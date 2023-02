VIDEO | Tais puhkes lennurajal leekidesse Vene reisilennuki mootor, pardal viibis üle 300 reisija

The Daily Mail kirjutab, et põhjus võib otsapidi seisneda sõja tõttu kehtivates sanktsioonides: kahtlustatakse, et Vene lennufirmad kasutavad vananevaid õhusõidukeid ilma nõuetekohase hoolduseta. Antud juhul on tegemist 26 aastat vana lennukiga. Ühes aruandes öeldi, et lennuki kiirus oli probleemide ilmnemisel olnud 120 miili tunnis.