Iraani ajatolla annab armu valitsusvastastes protestides osalenutele, kes lubavad kahetseda

Iraani riigimeedia teatel kirjutas riigi peaprokurör ajatollale kirja, milles seletas, et paljud kinnipeetud noored on välismõju ja propagandaga eksiteele viidud, kuid hiljem on nad avaldanud tehtu eest kahetsust. Peprokuröri asetäitja Sadeq Rahimi selgitas, et amnestia saamiseks peavad kinnipeetavad kirjalikult oma süütegu kahetsema. Kes seda ei tee, jäävad vangistusse.