OTSEBLOGI | Venemaa raketid tabasid Harkivi kesklinna. Ukraina teatel sai pihta kortermaja

Vene väed korraldasid täna Harkivi kesklinnale raketirünnaku, teatas Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnehubov ühismeedias. Teate kohaselt sai pihta elamurajoon. Vigastada on saanud vähemalt neli . inimest. Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et kesklinna tabas kaks Vene raketti S-300, millest üks tabas kortermaja. Ühismeedias levivate teadete kohaselt tabas teine rakett ülikooli.

18. jaanuaril teatas Ukraina presidendi laste õiguste ja rehabilitatsiooni nõunik Daria Herasõmtšuk, et Venemaa on röövinud peaaegu 14 000 Ukraina last. Neist vaid 125 on kodumaale tagasi jõudnud.