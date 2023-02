VIDEOD | USA tulistas alla päevi riigi kohal hõljunud Hiina luureõhupalli

Õhuvägi tulistas 18 kilomeetri kõrgusel hõljunud õhupalli alla Lõuna-Carolina osariigi ranniku lähedal. Oma teekonnal üle Põhja-Ameerika möödus Hiina seadeldis ka mitmetest tundlikest sõjaväeobjektidest.

Väidetavalt pea kolme koolibussi suurune õhupall kukkus USA territoriaalvetesse, kust rusud nüüd kokku kogutakse. Õhupall otsustati alla tulistada alles täna, kuna varem hõljus see USA maismaa kohal ja võinuks allalaskmisel ohustada inimesi.

USA lennuamet sulges allalaskmise ajaks ohutuse huvides siiski kolm piirkonna lennujaama.

USA president Joe Biden ütles, et missioon luureõhupall alla tulistada oli edukas.

„Kolmapäeval, kui mind õhupallist teavitati, andsin Pentagonile kohe korralduse see võimalikult kiiresti alla tulistada,“ ütles riigipea täna ajakirjanikele. „Nad otsustasid, et /.../ parim aeg selleks on siis, kui see jõuab vee kohale. Nad lasid selle edukalt alla ja ma tahan meie lendureid selle eest kiita.“

USA valitsus on juba mitu päeva jälginud kõrgel riigi põhjaosa kohal hõljuvat luureõhupalli, mis kuulub Hiinale. Hiina välisministeerium tunnistas reedel, et õhupall on küll Hiinast, ent väitis, et see sattus USA õhuruumi kogemata ning ei tegele luuramise, vaid ilmavaatlusega.

USA välisminister Antony Blinken nimetas intsidenti USA suveräänsuse ja rahvusvahelise õiguse selgeks rikkumiseks. Ta märkis, et lükkab ühtlasi edasi eelseisva visiidi Pekingisse, vältimaks, et õhupallijuhtum hakkab kohtumist domineerima.

„Kavatsen Pekingit külastada, kui tingimused seda võimaldavad,“ märkis Blinken.

USA kaitseministeerium teatas reede õhtul, et Ladina-Ameerika kohal on märgatud veel teistki luureõhupalli. „Meie hinnangul on see järjekordne Hiina seireõhupall,“ ütles Pentagoni esindaja Pat Ryder.

USA parlamendisaadikud on varem väljendanud rahulolematust, miks ei lastud luureõhupalli alla veel enne USA maismaa kohale jõudmist ning miks lubati sel nii kaua USA kohal lennata.