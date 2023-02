USA tulistas alla päevi riigi kohal hõljunud Hiina luureõhupalli

USA valitsus on juba mitu päeva jälginud kõrgel riigi põhjaosa kohal hõljuvat luureõhupalli, mis kuulub Hiinale. Hiina välisministeerium tunnistas reedel, et õhupall on küll Hiinast, ent väitis, et see sattus USA õhuruumi kogemata ning ei tegele luuramise, vaid ilmavaatlusega.