Afganistanis vahistati naistele hariduse keelamise vastu otse-eetris protestinud õppejõud

Talibani kõrge esindaja Abdul Haq Hammad kinnitas sel nädalal, et Mashal on nüüdseks vahistatud. Meest süüdistatakse katses kahjustada Talibani valitsust.

Talibani tühjad lubadused

Mashal juhtis varem Kabulis eraülikooli, kus õppis 450 naisüliõpilast. Kui Taliban teatas detsembris, et naisüliõpilasi ei lubata enam ülikooli, sulges ta kooli täielikult, öeldes, et haridust pakutakse kas kõigile või mitte kellelegi.

Mashal on lubanud sel teemal mitte vaikida, isegi kui see talle elu maksab. Ta on korduvalt esinenud meedias, ent jaganud tänavatel ka raamatuid kõikidele naistele, kes julgevad need vastu võtta.