Ladina-Ameerika kohal märgati teist luureõhupalli. USA välisminister lükkas Hiina-visiidi edasi

Pentagon teatas neljapäeva hilisõhtul, et USA valitsus on mitu päeva jälginud kõrgel riigi põhjaosa kohal hõljuvat luureõhupalli, mis kuuluvat Hiinale. Hiina välisministeerium tunnistas, et õhupall on küll pärit Hiinast, kuid väitis, et see sattus USA õhuruumi kogemata.

Õhupall asub praegu USA mandri keskosa kohal, liikudes itta. Pentagoni hinnangul jääb see USA territorriumi kohale veel mitmeks päevaks.

Kuid sellele lisaks teatas Pentagon reede hilisõhtul, et Ladina-Ameerika kohal on märgatud veel teist luureõhupalli. „Meie hinnangul on see järjekordne Hiina seireõhupall,“ ütles Pentagoni esindaja Pat Ryder.

Pentagon ei täpsustanud õhupalli täpset asukohta, kuid USA ametnik ütles CNN-ile, et see ei suundu praegu USA poole.

Blinkeni visiit jääb ära

USA välisminister Antony Blinken ütles reedel Lõuna-Koreas, et on rääkinud Hiina kõrgeima diplomaadi Wang Yiga ja tegi talle selgeks, et luureõhupalli viibimine USA õhuruumis on selge USA suveräänsuse ja rahvusvahelise õiguse rikkumine.

Washington rõhutas, et USA ja Hiina omavahelisi suhteid intsident ei mõjuta. Küll aga teatas USA välisministeerium, et riigi esidiplomaat Antony Blinken lükkab edasi eelseisva visiidi Pekingisse, et õhupallijuhtum kohtumist domineerima ei hakkaks. „Kavatsen Pekingit külastada, kui tingimused seda võimaldavad,“ kinnitas Blinken.

Blinkeni kaua oodatud Hiina-reis pidi olema järg USA presidendi Joe Bideni kohtumisele Hiina presidendi Xi Jinpingiga 2022. aasta novembris Indoneesias, kus Biden lubas pingetest hoolimata Hiinaga diplomaatilist suhtlust jätkata.

Valge Maja pressiesindaja ütles, et president Joe Bideni ja tema nõunike vahel valitseb üksmeel, et Blinken ei peaks sel nädalavahetusel Hiinasse reisima, ning rõhutas, et õhupall ei kujuta endast sõjalist ega füüsilist ohtu.