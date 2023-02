OTSEBLOGI | Zelenskõi: keegi ei anna Bahmutis alla. Me võitleme seal nii kaua, kui jaksame

Lääne vaatlejad on hinnanud, et Ukraina võib Bahmuti linna lähinädalatel või ka -päevil maha jätta ja taanduda järgmistele, ettevalmistatud kaitseliinidele, et kaitsta Kramatorskit ja Slovjanskit.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas reedel samas, et Bahmuti võitluseta ära ei anta. „Võitleme nii kaua, kui jaksame. Bahmut on meie kindlus,“ ütles Zelenskõi.

New York Times kirjutab, et USA ja teiste lääneriikide andmeil ulatuvad Venemaa kaotused sõjas 200 000 inimese lähedusse, ning see sümboliseerib, kuivõrd halvasti on sõda Venemaa jaoks kulgenud. „Kuna Moskva meeleheitlikult soovib suurt võitu lahinguväljal ja näeb Bahmuti kogu idapoolse Donbassi hõivamise võtmena, on Venemaa saatnud rindele halva väljaõppega mobiliseeritud ja endised vangid,“ nendib New York Times.