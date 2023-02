Hiina avaldas kahetsust USA õhupiiri rikkumise pärast, kuid eitab luuramist. USA: tegemist on kindlalt luureseadmega

Pentagon teatas eile, et USA valitsus on mitu päeva jälginud kõrgel riigi põhjaosa kohal hõljuvat luureõhupalli, mis kuuluvat Hiinale. Hiina välisministeerium tunnistas täna, et õhupall on pärit Hiinast, kuid väitis, et tegemist on tsiviilkasutuses oleva seadmega, mida kasutatakse teadusuuringuteks. Hiina sõnul ei olnud õhupalli sattumine USA õhuruumi sihilik ja riik lubas „ootamatu olukorra“ lahendada.

„Hiina pool avaldab kahetsust, et õhupall sattus vääramatu jõu tõttu kogemata USA õhuruumi,“ seisis välismiinisteeriumi avalduses, vahendab CNN.

Pentagoni pressisekretär brigaadikindral Pat Ryder andis aga äsja pressikonverentsi, milles lükkas Hiina väite tagasi ja avaldas veendumust, et õhupall on luureotstarbeline.

„Oleme teadlikud [Hiina Rahvavabariigi] avaldusest,“ ütles Ryder pressibriifingul Pentagonis Virginia osariigis Arlingtonis. „Fakt on aga see, et me teame, et see on luureõhupall.“

„Me teame, et õhupall on rikkunud USA õhuruumi ja rahvusvahelist seadust, mis on vastuvõetamatu,“ lisas Ryder.

Ryderi sõnul on õhupall manööverdatav ja asub praegu USA mandri keskosa kohal, liikudes itta. Pentagoni hinnangul jääb õhupall USA territorriumi kohale veel mitmeks päevaks. Ryderi sõnul ohustaks selle allatulistamine inimelusid.

„[Luureõhupalli] suuruse osas ei saa ma üksikasjadesse minna, kuid see on piisavalt suur, et [allatulistamisest] tekkiv praht võib põhjustada tsiviilelanike vigastusi või surmasid või märkimisväärset varalist kahju,“ ütles Ryder.

Blinken tühistas visiidi Pekingisse, Kanada kutsus välja Hiina suursaadiku

Ryder rõhutas, et USA ja Hiina omavahelist suhtlust intsident ei mõjuta. Küll aga teatas USA välisministeerium, et minister Antony Blinken lükkab edasi eelseisva visiidi Pekingisse, et õhupallijuhtum kohtumist domineerima ei hakkaks. CNN-i teatel tehti otsus Blinkeni reisi edasi lükkamise kohta pärast kohtumist Blinkeni, USA president Joe bideni ja mitme riigi juhtiva julgeolekutöötaja vahel.

Kanada teatas, et on kutsunud välja Hiina suursaadiku. Kanada välisministeeriumi pressiesindaja sõnul soovib riik, et Hiina selgitaks, kuidas tema jälgimisseade Kanada õhuruumi sattus. Kanada kaitseministeerium teatas neljapäeval, et tuvastas seireseadme ning jälgib koos Põhja-Ameerika õhu- ja kosmosekaitse väejuhatuse ja USA kolleegidega selle liikumist.