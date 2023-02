Eesti saab EL-ilt ligi 8 miljardit eurot arengutoetust

Ühiselt eurovolinikuga vaadati tagasi, kui hästi on õnnestunud eurorahade senine kasutus Eesti arengu hoogustamisel, ning vaeti, kuidas lähitulevikus kõige paremal moel rakendada Euroopa Liidu toetusi meie ees seisvate väljakutsete lahendamiseks ja ühiste eesmärkide saavutamiseks.

„Oleme hetkel rahastamisperioodide üleminekuaastas ja nüüd on kõige õigem seda arutelu pidada,“ avaldas rahandusminister Annely Akkermann kohtumise põhjuse. „Lõppevale perioodile tagasi vaadates näeme, et ellu on viidud suuri ja mahukaid reforme, mille käima lükkamine ongi olnud keerukam. Näiteks koolide- ja haiglavõrgu ümberkorraldamine on võtnud rohkem aega, aga need muutused omavad väga olulist mõju igale Eesti perele,“ selgitas Akkermann.

Möödunud EL rahastamisperioodi toetusteks eraldati Eestile kokku ca 3,8 miljardit eurot. „Sellest arvestatav osa toetusi on üleriigilised või maakondade ülesed, millest saavad kasu inimesed üle kogu Eesti, toetades sellega jõudsalt Eesti terviklikku regionaalarengut,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Konkreetsete maakondadega seotud projektidest on absoluutsummades enim toetusi saanud küll suuremate keskustega maakonnad nagu Harju- ja Tartumaa, aga abi intensiivsus elaniku kohta on neis madalam kui mujal. Harju-, Tartu- ja Pärnumaal on kasutada olnud 1100-1200 eurot elaniku kohta, seevastu teistes maakondades oluliselt enam - 1300-1900 eurot elaniku kohta. Mõnes üksikus maakonnas isegi 3000 eurot elaniku kohta,“ tõi riigihalduse minister välja keskustest kaugemal asuvate piirkondade olulise toetamise.