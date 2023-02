Urmas Reinsalu peab Šveitsi ajalehes ilmunut infooperatsiooniks: usaldame oma liitlase ametlikku seisukohta

Mainekas Šveitsi ajaleht Neue Zürcher Zeitung kirjutas, et USA luure keskagentuuri (CIA) direktor Bill Burns külastas jaanuaris salaja Moskvat ja pakkus Venemaa presidendile Vladimir Putinile viiendikku Ukraina territooriumist osana USA presidendi Joe Bideni rahuplaanist. Nii Valge Maja kui Kreml on selle uudise ümber lükanud: mõlemast suunast on teatatud, et tegemist on valeinfoga.