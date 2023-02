VALIMISSTAAP | Eesti 200 näeb tuumajaama jutus puru silma ajamist. Parempoolsed: miks riigifirma tuulikuid Eesti asemel Soome teeb?

Mõlemad räägivad taastuvenergia tootmise suurendamise vajadusest. Eesti 200 pakub oma programmis lausa, et tuule- ja päikseprojektide lubade menetlemise tähtaega tuleks edasimineku kiirendamiseks langetada vaid kuuele kuule. Roose nõustus, et see võib paista hüüdlausena.

Siim Kiisler Parempoolsete seast jõudis oma arutlusega kiiresti selleni, et tuumaenergiast pole pääsu. „Lähiaastatel saame elektri ilmelt sealt kust ka praegu. Peame seda ka inimestele ausalt välja ütlema, sest ei maksa inimestele tekitada illusioone, et juba homme midagi muutub. Aga mida me teeme, et olukord paraneks? Selles mõttes nõus, et kindlasti tuleb palju taastuvenergiast. Üks selline allikas, mida Eesti juba täna palju kasutab on puit, mingil määral ta jääb kindlasti tulevikus, sest koostootmisjamad jätkavad elektri tootmist Eestis. Kindlasti ka tuul ja päike. Aga kui mõtleme, kust see juhitav ehk kindel elekter saaks tulla, siis Eesti oludes on puit ja põlevkivi ja siis on veel valik tuumaenergia. Kui mõtlete, kas on veel mingeid võimalusi peidus, siis ei ole. Peame ikkagi kiirelt uurima võimalusi, et meil tekiks tuumaenergia.“

Vastates lühidalt küsimusele, kust tuleb taskukohane elekter tulevikus, rõhutas Margot Roose Eesti 200 ridadest eriti taastuvenergia ehk tuule ja päikese rolli. „Elekter tuleb taastuvenergia allikatest pikas perspektiivis, see on ainus viis kuidas saada taskukohast elektrit. Selle poole tuleb kiiresti liikuda ja samme teha, et Eesti aredaks välja ka enda tootmisvõimsused, sest kui me seda ei te, siis tuleb see meile läbi võrgu teistest riikidest, mis juba täna juhtub.“

Arvestades möödunud sügise kogemust on inimesed arusaadavalt mures, et kust tuleb edaspidi taskukohane elekter. Delfi „Valimisstaabi“ stuudios seletasid oma nägemusi Margot Roose Eesti 200 ja Siim Kiisler Parempoolsete seast. Kuidas võtta tagasi Eesti suur mahajäämus odava tuuleenergia tootmisel? Kas tuumajaam on realistlik? On’s vaja jätkata puidu põletamist Eesti Energia põlevkivijamades. Kõike seda küsis riigikogusse pürgijate käest Raimo Poom.

„See kuue kuu põhimõte visualiseerib põhimõtet, et asju peaks tegema kiiremini. Ma imestan, et ikka veel arutatakse, et kust elekter tuleb. Tegelikult on Eesti ettevõtjad koos teadlaste ja ekspertidega kõik selle välja arvutanud ja paberile pannud. Nad on ka sinna lisandud juurde, et oleksid nõus just niimoodi sinna ka investeerima. Minu meelest võiksid erakonnad lõpetada selle arutelu ja hakata tegema neid asju,“ leidis Roose.

Siim Kiisler tõdes samuti, et planeerinute menetlemisega on Eestis midagi korrast ära, kuid ta ennustas, et olukorra parandamine võib nõuda ohverdusi. „Ma olen nõus, et me peame oma planeeringu menetlust kuidagi kiirendama. Olen rääkinud mitmete ettevõtjatega, kes tegutsevad tuule- ja päikeseparkide valdkonnas. Nad ütlevad väga lihtsalt: Eestis planeeringu menetlus koos kohtuvaidlustega neli aastat, Lätis üks aasta. Niimoodi öeldaksegi sulle. Peame aga endal aru andma, et planeeringute protsessist teatud etappide välja lõikamine hakkab olema valulik, sest prosess on tehtud hästi demokraatlik. Kõik saavad kaasa rääkida, vaidlustada ja arutada väga palju. See tähendab, et peame ühiskonnas midagi ohverdama. Aga ma olen nõus, et meil ei jää midagi muud üle.“

Kiisler viitas praegusele olukorrale, kus isegi Eesti riigi omanduses olev energiaettevõte, viib rah ja investeeringud naaberriikidesse. „Olen küsinud enamuses Eesti riigi omanduses oleva Enefit Green’i käest, et miks teevad nad enamasti täna investeeringuid Soome, Leetu.. Eesti riigi enamusomanduses olev firma! Aga vastus on väga lihtne: seal on parem investeerimiskliima! Ja see näitab, et oleme Eesti riigis ikka väga magama jäänud. Me peame midagi ette võtma.“

Ühe taastuvenergia arendamise pudelikaelana on viidatud ka Eesti Energia omanduses olevale Elektrilevile, mis küsib päikesepaneele kasutada soovivate inimeste käest võrguga liitumiseks kohati pööraseid summasid. Kas sellise suhtumise lahendamise jaks peaks Elektrilevi eraldama Eesti Energiast?