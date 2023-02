VIDEO ja FOTOD | Kallas: meie luureandmed näitavad, et Venemaa plaanib 24. veebruariks eskalatsiooni

„Meie luureandmed näitavad ja ukrainlased on ka välja öelnud, et Venemaa plaanib lauspealetungi aastapäeval veelgi rohkem eskaleerida,“ ütles Kaja Kallas. 24. veebruari kohta ütles peaminister, et loodab, et see saab olla hoolimata süngest ajast endiselt ka vabaduse tähistamise päev. Siis tähistatakse ühtlasi Ukraina vabadust.