Põhja-Korea saadab teadete kohaselt oma töölised Donbassi üles ehitama

Daily NK allikas Venemaal teatas, et Põhja-Korea andis sellise käsu 20. jaanuaril mitmele kaubandusettevõttele, sealhulgas kaitseministeeriumile alluvale ehitusettevõttele Cholhyon ja sotsiaalkindlustusministeeriumile alluvale ehitusettevõttele Kumrung.

Võttes arvesse, et käsu saanud kaubandusettevõtted alluvad sõjaväele või julgeolekuteenistustele, näib Põhja-Korea kavatsevat Ukrainasse saata sõdureid või julgeolekutöötajaid, mitte tsiviilisikuid, teatab Daily NK.

Põhjus võib olla see, et neid on kergem kontrollida kui tsiviilisikuid.