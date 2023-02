Šveitsi ajaleht: Biden pakkus Putinile 20% Ukraina territooriumist

Šveitsi ajaleht Neue Zürcher Zeitung (NZZ) kirjutas, et USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Bill Burns külastas jaanuaris salaja Moskvat ja pakkus Venemaa presidendile Vladimir Putinile viiendikku Ukraina territooriumist osana USA presidendi Joe Bideni rahuplaanist. CIA ametnik ütles väljaandele Newsweek, et see väide on täiesti vale.