Kohus: USA võib saata sanktsioonide alla sattunud Vene ettevõtja miljonid dollarid Ukrainasse

Malofejev, kes on eitanud separatistide rahastamist, sai Washingtoni sanktsioonid 2014. aastal ja süüdistuse sanktsioonide rikkumises 2022. aastal. Temalt ei õnnestunud kommentaari saada ja arvatakse, et ta viibib Venemaal vabaduses.

Prokurörid ütlesid eelmise aasta lõpus kohtudokumentides, et neil oli õigus Malofejevi arvel olevale 5,4 miljonile dollarile Denveris asuvas Sunflower Bankis, kuna ta püüdis USA sanktsioone rikkudes seda summat äripartnerile üle kanda. Kuna Malofejev konfiskeerimistaotlust ei vaidlustanud, ütlesid prokurörid eile, et raha tuleks vaikimisi konfiskeerida.

Justiitsministeeriumi töörühma KleptoCapture juht Andrew Adams ütles eelmisel kuul, et esimesed konfiskeeritud rahalised vahendid võidakse peagi Ukrainasse üle kanda „Need summad on väikesed, võrreldes Venemaa poolt Ukraina inimestele ja maale tekitatud katastroofi kuludega, kuid panus on oluline,“ ütles Adams Washingtonis Hudsoni instituudis peetud kõnes.