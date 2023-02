VIDEOKÜSITLUS | Tartu rahu tõrvikurongkäigus osalejad: valimiste kõige olulisemad teemad on julgeolek ja toimetulek

Rongkäigus osalenud inimeste sõnul otsustasid nad kohale tulla peamiselt sellepärast, et Tartu rahuleping on nende jaoks oluline sündmus. „Tartu rahu on meie riigi tähtsuselt teine üritus. Esimene on iseseisvuse väljakuulutamine ja teine on Tartu rahu, kus panime oma riigipiirid paika ja see loetakse ka meie sünnitunnistuseks ning oleme uhked selle üle,“ ütles üks osalejatest.

„See on mulle isiklikult väga tähtis päev, sest Tartu rahu ja Eesti Vabariigi sünd on mul südames nagu väga paljudel teistelgi,“ sõnas teine inimene.

Mõni tuli kohale ka sellel põhjusel, et toetada EKRE-t, kes oli tõrvikurongkäigu korraldaja. „Suured lootused on ikkagi selles, et nad teevad midagi ära, et midagi Eesti elus muutuks. Hoian väga pöialt ja siin on väga tublisid inimesi, kes oleks selleks võimelised, kui nad saaks riigikokku,“ rääkis rongkäigus osaleja.

Mis on aga inimeste arvates kõige olulisemad teemad 5. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel? Enim mainiti julgeoleku ja inimeste toimetulekuga seotud teemasid.

„Sisepoliitiliselt kindlasti inimeste toimetulek, energiahinnad, ravijärjekorrad. Välispoliitiliselt kindlasti julgeolek, Ukraina sõja küsimused, NATO ja lääne ühtsus. Need, ma arvan, on kõige põhilisemad teemad,“ ütles üks osalejatest.

„Kõige olulisem teema on energia, see on püramiidi tipp. Kui me saame selle ära lahendatud, siis väga paljud asjad lahenevad iseenesest ära,“ sõnas järgmine inimene.

