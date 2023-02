Rootsi karmistab terrorismivastaseid seadusi

Kurdi äärmusrühmituste tegevuse piiramine ja Türgi poolt terroristiteks peetavate kurtide väljaandmine on Türgi peamisteks tingimusteks Rootsi NATO-ga ühinemise taotluse toetamisel. Jaanuaris Rootsi ja Türgi suhted halvenesid, kuna paremäärmuslane Rasmus Paludan põletas Stockholmis koraani. Provokatsioonile järgnesid meeleavaldused Istanbulis, kus põletati Rootsi lippu. Hiljem teatas Türgi, et lükkab Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise kõnelused määramata ajaks edasi. Eile ütles Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, et riik ei lase Rootsit NATO-sse nii kaua, kuni seal on lubatud koraani rüvetavad protestid.