Putin: Euroopa riike tõmmatakse uude sõtta Venemaaga. Saksa tankidega võitlemiseks on relvad, mida II maailmasõja ajal polnud

Putin viibis täna Volgogradis, kus kõneles Stalingradi lahingu 80. aastapäeva tähistamise tseremoonial. Sõnavõtus tõi ta mitmeid võrdlusi Teise maailmasõjaga: väitis, et maailmas on taas võimust võtnud natsiideoloogia ning viitas sellele, et Saksa tankid on minemas Vene armee vastu.