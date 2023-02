Politseid on viimasel ajal teavitatud paarist ukrainlaste autode lõhkumise juhtumist

„Õnneks ei ole sääraseid juhtumeid eriti palju olnud, kus kellegi vara või sümboleid on rünnatud või lõhutud eesmärgiga näidata oma vaenulikku suhtumist sõjapõgenikesse,“ sõnas Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater Delfile.

Mõned näited siiski kahjuks on. „Näiteks mullu augustis põletas üks alkoholijoobes mees Balti jaamas Ukraina lippu. Üks teine mees postitas sotsiaalmeediasse video, kus ta Ukraina lipu peal trampis. Mõlemad mehed on tänaseks oma karistused kätte saanud,“ kirjeldas Toater. „Pirita rannas ukrainlasi solvanud mehe elamisluba tühistati. Lisaks on viimasel ajal teada antud paarist juhtumist, kus Ukraina registreerimismärkidega autodel on lõhutud rehvid või klaasid, põhjustatud värvikahjustusi.“

Toater märkis, et selliseid tegusid toime panevad inimesed ei anna endale aru, et see, kuidas nemad oma meelsust väljendavad, on lubamatu ja karistatav. „Politsei reageerib kõigile säärastele teadetele ning kindlasti palume kannatanutel või pealtnägijatel nendest juhtumitest esimesel võimalusel meid teavitada. Eesti on vaba maa ja igaüks võib omada erinevaid vaateid, kuid seejuures on lubamatu teise riigi sümbolite teotamine, vaenu õhutamine või kellegi vara lõhkumine.“

Delfi kajastas eelmisel reedel, et Lasnamäel Raadiku tänaval laamendati auto kallal, mis kuulub sõja eest põgenenud ukrainlastele. „See teeb haiget ning on häbiväärne,“ sõnas pereliige Irina. Masina kummid torgati läbi, küljepeeglid kisti küljest ning kannatada sai ka esistange. Tagatippu oli auto kere peale kriibitud mitu Z-tähte. Mainitud täht on muutunud sümboliks, mille läbi avaldatakse toetust Putini režiimi tegevusele, seega ka agressioonile Ukrainas.

Politsei uurib selle juhtumi tagamaid.