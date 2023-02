Stalini büst, kodanike kaebekirjad ja enesetsensuur. Sõjaaegne Vene kultuurielu liigub kiiresti minevikku

Kohalikul ja üleriigilisel tasandil kutsutakse üles Volgogradi uuesti Stalingradiks nimetama. Teiste seas toetavad mõtet endine peaminister Sergei Stepašin ja kohalike maailmasõja veteranide ühendus. Volgogradi kuberner on lubanud uurida avalikku arvamust, ühe versiooni järgi pannakse küsimus suvel referendumile. Paraku näitab hiljutine uuring, et kaks kolmandikku linnaelanikke ettepanekut ei toeta. Oletatakse, et Stalini nime toob linnale tagasi Putin isiklikult. „Ma ei saa midagi kinnitada,“ salatses Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.