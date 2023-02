VIDEO ja BLOGI | Sotside ja Isamaa ERJK-tüli jätkub. Muudatused selles parlamendis läbi ei lähe

Lauri Läänemets ütles, et sotside nägemus erineb Isamaa omast: „Tahame parandada seaduses oleva praagi. Fookuses on ERJK õigus küsida kolmandatelt isikutelt andmeid. Pole võimalik kontrollida näiteks PR-agentuuri, lobistide või meediaväljaande käest andmeid, mis hinnaga parteid on teenuseid saanud. Isamaa on teinud kavalalt ettepanekuid, millega üks või teine partner nõus pole. Tegelikult on tegemist teema blokeerimisega.“

Lea Danilson-Järg vastas: „Päris nii see ei ole, nagu Lauri Läänemets rääkis. On normaalne, et eelnõu, mille töötas välja eelmine valitsus, vaatab uus valitsus üle. Näiteks on väga suur probleem see, et Venemaa kodanikud saavad Eesti erakondadele annetada. Samuti kriminaalkorras karistatud erakondade sundlõpetamise teema. Oleme ka välja pakkunud valimisreklaami kulutuste ülempiiri.“