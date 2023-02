Valitsus saatis Isamaa ja oravate-sotside vastasseisu tekitanud heaolu arengukava riigikokku

Tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) peab oluliseks, et arengukava vaatab Eesti inimeste vajadusi heaolu tõstmiseks tervikuna. „On teada, et parim kaitse vaesuse vastu on tööst saadav väärikas palk. Kahjuks on aga meil tööturul ebasoodsamas olukorras tervisepiirangutega ja erivajadustega inimesed, samuti noored, vanemaealised, muust rahvusest inimesed. Nende inimeste toetamiseks on tööturul kavas hulgaliselt ettepanekuid,“ sõnas tervise- ja tööminister Peep Peterson. Samas avaldas ta tänu kõikidele osapooltele, sealhulgas tööandjaid ja ametiühinguid, kes on panustanud oma aega ja energiat, et kava oleks eluline ja realistlik.