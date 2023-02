Arutelu linna uuesti alaliselt Stalingradiks nimetamise üle käib juba aastaid. Vene küsitluskeskuse VTsIOM andmetel on 67% volgogradlastest linna Stalingradiks ümbernimetamise vastu. Peamiselt põhjendatakse seda sellega, et see on liiga kallis. Samuti nimetasid linnaelanikud seda mõttetuks ja märkisid, et ei taha elada minevikus. Ainult 26% toetas ümbernimetamist, öeldes, et see on „ajalugu ja mälestus rahva kangelasteost Suures Isamaasõjas“.