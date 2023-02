OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa valmistub revanšikatseks mitte ainult Ukraina, vaid kogu Euroopa vastu

„Praegu koondab Venemaa jõude, me kõik teame, valmistub revanšikatseks mitte ainult Ukraina vastu, vaid vaba Euroopa vastu, vaba maailma vastu. Et sellisest vaenlasest jagu saada, ei piisa kahjuks ainult edust lahinguväljal. Vaja on usku Euroopasse, vabasse, rahumeelsesse, ühinenud Euroopasse, vaja on meie insitutsioonide vastupidavust, vaja on motiveerivaid integratsioonisaavutusi, mis on tunnistuseks sellest, et meie inimeste visadust lahinguväljal ning selle keerulise, tähtsa ja saatusliku vastasseisu kõigil teistel tasemetel toetatakse tõesti kogu Euroopa poolt,“ ütles Zelenskõi.