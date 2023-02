OTSEBLOGI | Ukraina kaitseminister: Venemaa plaanib suurpealetungi 24. veebruari paiku, mobiliseeritud on 500 000 meest

„Me arvame, et võttes arvesse, et nad elavad sümbolismis, üritavad nad teha midagi 24. veebruari paiku,“ ütles Reznikov.

„Me ei alahinda oma vaenlast,“ ütles Reznikov, kelle sõnul on Kreml mobiliseerinud 500 000 sõdurit. „Ametlikult teatasid nad 300 000-st, aga kui me vaatame vägesid piiridel, on neid meie hinnangul palju rohkem.“