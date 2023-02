VALIMISSTAAP | Sotsid ihkavad taastuvenergia võidukäiku, EKREl on teine nägemus. Rain Epler: tuumajaamades ohutus kasvab

Kui vaadata valimisprogramme, siis sotside sihiks on, et riik läheks 2030. aastaks üle taastuvenergeetikale. „Kohandame ümber elektrivõrgu ja teeme selle töökindlaks," seavad nad eesmärgi. Kallas rõhutas, et taastuvenergia on meie keskkonnale vastuvõetavam, tagab mõistlikud hinnad ning energiakindluse kui sellise. „Kuidas seda teha on maismaatuulepargid, meretuulepargid, päikeseenergia.“

EKRE tahab aga langetada elektri hinna kriisieelsele tasemele. Epler tõi näiteks välja, et umbes poole elektri hinnast moodustab kvoodikaubandus (CO2 kvoodid), me peaks end sellest taandama. „Kindlasti tuleb Eesti Energiaga laua taga tõsiseid vestlusi pidada selle üle, kui suur nende kasumlikkus peaks olema,“ märkis ta.

Erinevalt Kallasest pole Epler tuuleenergia osas väga optimistlik. Kallas kasutas sõna „stabiilsus“. „Sõnapaar „stabiilne tuuleenergia“ on juba midagi sellist, mida võib-olla parem mitte kasutada, sest see võib inimesi eksitada ja tekitada tuleviku osas liiga helgeid lootusi,“ arvas Epler.

Palju räägitud teema on põlevkivitööstuse saatus. Kallas ütles, et praegu ei saa ära lammutada toimivat süsteemi, kuna meil pole kõrval piisavalt päikeseparke ja tuulikuid. Küll aga arvas ta, et me ei saa oma süsteemi üles ehitada põlevkivi peale, see pole jätkusuutlik ja keskkonnale vastuvõetav. Üleminek peab toimuma.

Epler kinnitas, et kui EKRE saab võimule, võetakse hoopis suund, et põlevkivitööstusesse investeerida ja seda ülal hoida. „Ma arvan, et kui idavirumaalastega rääkida, nemad peavad ebaõiglaseks seda, et tööstust neil seal kiirkorras kokku korjatakse,“ torkas ta. „See on meie enda riigis asuv maavara, mis aitab meil tagada energiajulgeolekut, hoida elektri hinna mõistlikul tasemel.“