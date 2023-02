Tikkurila aasta värv 2023 sümboliseerib soojust ja hoolivust

„Tikkurila 2023. aasta sõnum on „Me anname üksteise elule värvi“. Kollektsiooni loomisel saime inspiratsiooni empaatiast ja hoolimisest. Viimasel paaril aastal oleme olnud sunnitud vähem inimestega kohtuma, nüüd on jälle maailm avanenud ja saame rõõmu tunda südantsoojendavatest kontaktidest. Hetk, kui on eriline äratundmine võõra inimesega, kellega just kohtusid, või siis armsa lähedasega, kellega oled kogu oma elu jaganud. Või hetk, kui tunned, et mõlema mõtted käivad samu radu ja ei jõua ära oodata, mida teisel öelda on. Need on erilised hetked, mis suurendavad rõõmu- ja õnnetunnet ning annavad elule värvi,“ kommenteerib valikut Tikkurila turundusjuht Jaana Pärn.