Erdoğan: Türgi ei lase Rootsit NATO-sse, kuni seal on lubatud koraani põletamine

„Rootsi, ära näe vaeva! Nii kaua, kui sa lubad minu püha raamatut koraani põletada ja puruks rebida ja sa teed seda koos oma julgeolekujõududega, ei ütle me „jah“ sinu NATO-sse astumisele,“ ütles Erdoğan kõnes oma erakonna parlamendiliikmetele, vahendab Associated Press.

Rootsi valitsusametnikud on end koraani põletamisest distantseerinud, aga on samas rõhutanud, et tegemist on väljendusvabadusega.