Patriarh Kirill: tänu Putinile on kiriku ja riigi suhted praegu parimad kogu Venemaa ajaloos

„Kirik on jäänud vabaduse saareks, sest meie seadus ei ole esmajärjekorras mitte inimeste seadus, vaid jumala seadus, mis peegeldub inimese südames tema südametunnistuse hääle kaudu (...) Kirik kuulutab jumala tõde ja selle kuulutamise teel on tohutu hulk inimesi (...) kes suhtuvad kiriku sellesse missiooni arusaamisega. Ja ma tänan jumalat selle eest, et täna on Vene riigis just nii kujunenud kiriku ja riigi suhted,“ lausus Kirill täna pärast liturgiat Lunastaja Kristuse kirikus enda ametisse astumise 14. aastapäeva puhul, vahendab Interfax.