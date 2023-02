Ukrainas otsiti läbi Zelenskõi endise leivaisa Kolomoiskõi kodu

Ukrnafta toodab 90% Ukraina naftatoodangust ning Ukrtanaftale kuulub riigi suurim naftatöötlemistehas Krementšukis, mis on praeguseks suletud. Varem kuulusid firmad Kolomoiskõile, kuni need novembris riigistati. Ukraina Forbes vahendab, et otsuse tõttu kaotas Kolomoiskõi oma miljardäristaatuse ja kahanes miljonäriks. Kolomoiskõi kodus toimus sama uurimisega seoses läbiotsimine ka sügisel.