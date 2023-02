Metropoliit Eugeni kutsuti vaibale. Siseminister: rääkisime punastest joontest

Läänemetsa sõnul anti kohtumisel ministeeriumi poolt väga konkreetselt mõista, mida tähendavad sellised tegevused koos poliitilise erakonnaga, mis konteksti need Ukraina sõja olukorras asetuvad ning kuidas see mõjutab Eesti julgeolekut. „Asekantsleri sõnul rääkis metropoliit Eugeni sama juttu, mida ta oma avalduses tegi – palus vabandust ja tema sõnul kasutati teda poliitilise liikumise poolt ära ning kinnitas, et sündmus jääb ära,“ ütles ta.