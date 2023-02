OTSEBLOGI | Ukraina peaprokuratuur esitas hangete asjus kahtlustused kaitseministeeriumi tippametnikele

Ajaleht Ukrajinska Pravda teatas õiguskaitseorganite allikale viidates, et Hmelnõtskõile esitati kahtlustus riigivara raiskamises summas 107 796 050 grivnat (umbes 2,7 miljonit eurot) ja relvajõudude varustamises ebakvaliteetsete kuulivestidega koguses 5700 tükki.

Tereštšenkot kahtlustatakse ametiseisundit kuritarvitades riigivara omastamises summas 1 340 000 dollarit. Praegu on Tereštšenko kaitseministeeriumi välismajandustegevuse koordineerimise valitsuse juhi asetäitja.

„Valmistame ette uusi reforme Ukrainas,“ ütles Zelenskõi, kelle sõnul muudavad need reformid paljudes aspektides sotsiaal-õiguslikku ja poliitilist reaalsust ning muudavad selle inimlikumaks, läbipaistvamaks ja efektiivsemaks.

„Aga need detailid hiljem, vastavate kohtumiste tulemuste järgi,“ ütles Zelenskõi.

„Praegu on teatud kaadrite alane vaikus... Aga see ei tähenda, et kõik vajalikud sammud oleksid juba astutud. Tuleb otsuseid,“ ütles Zelenskõi.