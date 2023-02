Reuters: USA uues abipaketis Ukrainale on esimest korda kaugmaarelvad GLSDB

Abipakett peaks teatavaks tehtama juba sel nädalal, teatasid ametiisikud. Oodatakse ka, et see sisaldab toetusvarustust õhutõrjesüsteemidele Patriot, juhitavat täppislaskemoona ja tankitõrjerelvi Javelin, lisasid ametiisikud.

Üks ametiisikutest ütles, et osa paketist, väärtusega 1,725 miljardit dollarit, tuleb fondist nimega Ukraina Julgeolekuabi Algatus (USAI), mis võimaldab president Joe Bideni administratsioonil saada relvi tööstuselt, mitte USA relvavarudest.

USAI raha läheb ilmselt uue relva, maapinnalt välja lastava väikese diameetriga pommi (Ground Launched Small Diameter Bomb – GLSDB) ostmiseks. Selle laskeulatus on 150 kilomeetrit. USA on seni tagasi lükanud Ukraina taotlused saada ligi 300-kilomeetrise ulatusega rakette ATACMS.

GLSDB võimaldaks Ukrainal sihikule võtta sihtmärke, mis on seni olnud laskeulatusest väljas, ning avaldada Venemaale survet kaugemal tagalas.

GLSDB-d toodavad ühiselt SAAB ja Boeing. See ühendab endas väikese diameetriga pommi GBU-39 ja rakettmootorit M26.

GLSDB-d juhitakes GPS-i abil, see on osaliselt kaitstud elektroonilise segamise vastu, seda saab kasutada igasugustes ilmastikuoludes ja soomusmasinate vastu. GBU-39-l on väikesed kokkupandavad tiivad, mis võimaldavad sellel lauelda üle 100 kilomeetri ja tabada sihtmärke kuni meetrise täpsusega.