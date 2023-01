Ungari välisminister kritiseeris Rootsit: nimetada koraani põletamist sõnavabaduseks on rumalus

Rootsi peaminister Ulf Kristersson sõnas pärast eelmisel nädalavahetusel Stockholmis toimunud meeleavaldust, millel põletati koraani, et juhtum kuulub sõnavabaduse kaitse alla. Täna Türgis viibinud Ungari välisminister Peter Szijjarto nimetas Budapestis toimunud pressikonverentsil sellise ettekäände toomist rumaluseks ja teise usu pühakirja põletamist vastuvõetamatuks.

„Väita, et püha raamatu põletamine on osa sõnavabadusest, on puhas rumalus,“ ütles Szijjarto. „Kui mõni riik soovib NATO-ga liituda ja püüab saada Türgi toetust, peaks ta võib-olla olema veidi ettevaatlikum.“