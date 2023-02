VIDEO | Politsei karistas ratturile otsa sõitnud Mart Kallast. EKRE poliitik kaebas otsuse edasi

Videost, mille Kallas ise ühismeediasse postitas, nähtub, kuidas Tallinna bussijaama nurgal sõitis pööret ootavale Kallasele ette jalgrattur. Pärast seda, kui Kallas ratturit autoga müksas, lõi viimane Kallase autot jalaga. Seepeale Kallas kiirendas ning sõitis ratturile otsa nii, et rattur kapotile paiskus ning ratas käest lendas.

Politsei teatas novembri alguses, et alustab menetlust liiklusseaduse §223 alusel, mis käsitleb mootorsõidukijuhi poolt varalise kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamist. Selle rikkumist võib karistada kuni 1200 eurose trahviga, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.

Kallas ütles teisipäeval Delfile, et ei soovi kaasust kommenteerida. Ka kirjalikult saadetud küsimustele ei ole poliitik artikli ilmumise hetkeks vastanud.

„See on see, et sind proovitakse rünnata ja sa katsud selle viimase momendi ära tabada,“ ütles Kallas toona Delfile. „Ma olen 42 aastat autoroolis olnud, ma tunnen oma autot. Kindlasti ei olnud kavatsus talle haiget teha, vaid lihtsalt tõrjuda.“