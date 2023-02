Hasartmängusõltlasi on vähe, ent nende märkamine raske

Kahjuks on piir lõbutsemise ja sundusliku mängimise vahel mõnikord nii õhuke, et sellest üle astumist on mängijal endal raske märgata. Toome siinjuures välja mõned hasartmängusõltuvusega seotud vähem tuntud faktid, mis aitavad hasartmängusõltuvust paremini märgata.

Sõltuvust on keeruline ära tunda

Kõige suurem väljakutse nii mängijate kui ka nende lähedaste puhul on oskus mängusõltuvust ära tunda. Erinevalt mõnuainesõltuvusest ei pruugi mängusõltuvus nii selgelt avalduda ja seetõttu nimetatakse seda sageli ka varjatud sõltuvuseks. Mõningad levinumad sõltuvusega seotud käitumisviisid on näiteks:

aina suuremate panuste tegemine;

kasiino külastamine muutub kinnisideeks;

mängimise varjamine lähedaste eest;

enda tegelike emotsioonide varjamine, süütunne pärast mängimist;

suutmatus käitumismustreid muuta.

Ühe huvitava faktina on märgatud, et sõltuvuse tekkimiseks ei pea mängima regulaarselt. Sõltuvuse tekkeoht on isegi mängijatel, kes ei mängi iga päev ega isegi iga nädal. Sõltuvus võib välja kujuneda pikema aja jooksul ning hõlmata erinevaid emotsioone, sümptomeid ja käitumisviise.

Mehed on sõltuvusele vastuvõtlikumad

Kuna statistiliselt on mehed naistest palju aktiivsemad mängurid, siis loomulikult on seetõttu nende hulgas tuvastatud ka rohkem sõltlasi. Ometi viitavad teadlased asjaolule, et isegi kui mängijate sooline suhe oleks võrdne, oleks meeste seas endiselt rohkem sõltlasi.

Mehed on nimelt vastuvõtlikumad sotsiaalse ärevuse suhtes ja valmis võtma rohkem riske. Lisaks suudavad nad kehvemini toime tulla impulsiivse käitumisega. Teadlaste hinnangul on ühed sõltuvuse algpõhjused teravate elamuste, põnevuse ja riskijanu otsimine, seda eriti nooremate meeste seas.

Riskide ja uute elamuste otsimine ei tähenda ilmtingimata ohtlikke tegevusi, vaid mängusõltlase puhul võib see tähendada hoopis pidevalt suurenevaid panuseid lootuses saavutada soovitud erutustaset.

Üks sõltuvus asendub teisega