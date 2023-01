VILJA KÜSIB | Erki Nool, kas Eesti peaks olümpiamänge boikottima, kui Vene sportlased seal osalevad?

Kolmapäeval kell 9 algava otsesaate külaliseks on olümpiavõitja Erki Nool, kellega tuleb jutuks käimasolev debatt Pariisi olümpia boikoteerimise üle, kui rahvusvaheline olümpiakomitee lubab sinna osalema Vene ja Valgevene sportlased, nagu see praegu plaanis on. Ent loomulikult tulevad kõne alla lähenevad valimised, sest Nool on poliitikaga sina peal olnud, ning palju muudki.