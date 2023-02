Ühekäelised bandiidid valitsevad netikasiinosid

Online-kasiinod on meeste pärusmaa

Võib eeldada, et üheks põhjuseks, miks mehed on altimad hasartmänge mängima ja kasiinosid külastama, on nii suurem riskitaluvus kui ka ajaloolised kombed. Aastasadu ei olnud naistel mängupõrgutesse ja kõrtsidesse asja, see maailm kuulus täielikult meestele. Ilmselt on see jäänud naiste geneetilisse koodi nii tugevalt sisse, et vaid 20% veebikasiinode külastajatest on naised.