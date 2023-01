Läti seimi liige tegi TikToki video „niinimetatud okupatsioonide muuseumist“ ja sattus kriminaaluurimise alla

Grevcova TikToki kontole pandi üles ja võeti hiljem maha venekeelne video, milles Grevcova teatas, et tuli „niinimetatud okupatsioonide muuseumi“. Grevcova ütles videos, et muuseumi ekspositsioon „ei vasta faktidele“ ja et giid räägib „paralleelsest, väljamõeldud ajaloost“.

„Mis muuseum see on ja miks, millistel eesmärkidel see loodud on? (...) Me vaatasime kõiki eksponaate ja mõistsime – ohh, kuidas meid lollitatakse, kuidas meid lollitatakse,“ kuulutas Grevcova videos.