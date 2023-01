Volgograd ootab Putinit, Prigožinit ja Kadõrovit. Keelati ohtlike veoste transiit ja eelarvelised töötajad saavad vabad päevad

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles eile, et Putin saabub Volgogradi üheks päevaks. Ta lubas visiidi täpse aja hiljem teatavaks teha. Seni ei ole täpselt teada, kas Putin pidustustest osa võtab, vahendab Meduza.

Volgogradi väljaanne Bloknot teatas, et linna on oodata ka erasõjafirma Wagner asutajat Jevgeni Prigožinit ja Tšetšeenia juhti Ramzan Kadõrovit. Teatatakse, et Volgogradi kesklinnas toimuvad kiirustades korrastustööd.