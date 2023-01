VALIMISSTAAP | Keskerakond sooviks tuumajaama, rohelised mitte. Tõugu: Paneme kasvõi põlevkivijaama tööle. Põhiasi peab olema taastuvenergia

Savisaar torkab kohe saate alguses, et tuuleparkide areng on takerdunud roheliste taha. „Siin on meil mets, siin on meil põld – kohta enam pole, kuhu panna,“ ironiseerib ta.

Tõugu ütleb, et inimesed ei soovigi tuulegeneraatoreid oma tagaaeda ja targem on need teha suuremaks ja viia merele.

Mõlemad poliitikud on nõus, et kuskilt otsast on tulevikuenergia valik alati halb. Nagu ütleb Tõugu, ei saa elektritootmine olla kunagi korraga soodne, turvaline ja töökindel. Kui Eesti suures osas tuulikuelektrile üle viia, tuleb Savisaare sõnul ümber ehitada ka kogu elektrivõrk, sest jämedamad kaablid tuleks viia saarte poole. „Kes selle kinni maksab, kas arendaja või rahvas?“ küsib Savisaar.

Keskerakonna hinnangul on Eestile vaja reguleeritavat võimsust ja selleks oleks hea lahendus tuumajaam.

Viimasele on Tõugu aga kardinaalselt vastu. „Kui keegi hakkab rääkima tuumast kui lahendusest, siis on see üpriski naeruväärne,“ sõnab ta. Probleemidena toob roheliste juht välja probleemi tuumajäätmetega, jaamade töökindluse ja hinna.

Nädalad, kus tuult ei ole või päike ei paista, peaksid Tõugu sõnul olema täidetud ükskõik millise muu elektritootmisega. „Paneme kasvõi põlevkivijaama siis tööle. Põhiasi peab olema taastuvenergia,“ sõnab ta.

Savisaar pareerib, et tuumajaamadel on tulemas uued arendused. Kui see oleks tema otsustada, siis ootaks keskerakondlane sügiseni, mil valmivad tuumaenergia töögrupi materjalid ja on selgem, milline on Eesti elektritootmise tulevik. „Kui tuumajaam ei ole lahendus, tekib kohe ka küsimus, mis see lahendus siis on,“ sõnab Savisaar.

