Kuidas valida sobivad suverehvid?

Millal on õige aeg suverehvid välja vahetada?

Esimene asi, mida tuleb teada, on see aeg, millal on suverehvid lubatud. Suverehvide kasutamine on Eestis lubatud 1. märtsist kuni 1. detsembrini. Suverehvide kasutamine on kohustuslik perioodil 1. mai kuni 15. oktoober.

Millal aga siiski vahetada suverehvid täiesti uute vastu? Selleks tuleb jälgida rehvimustri sügavust. Minimaalne mustri jääksügavus on suverehvide jaoks 1,6 mm, kuid paljud soovitavad suverehvid vahetada ümber juba siis, kui see jääb umbes 3 mm juurde. Nii tagad võimalikult turvalise ja sujuva sõidu. Siinkohal aga tasub tähele panna seda, et kõigil, kel on suverehvid kasutusel olnud juba vähemalt viis aastat, peaksid need välja vahetama, sest aastate jooksul kaotavad rehvid elastsuse.

Oma sõiduohutuse tagamiseks tasub ka paar korda kuus kontrollida olemasolevate suverehvide rõhku , et see vastaks soovitustele. Vale rõhk mõjutab nii turvalisust kui ka kütusekulu.

Kuidas valida uued ja head suverehvid?

Millised on vaiksed ja head suverehvid? Kui soodsad on suverehvid? Need on kaks peamist küsimust, mis võivad tekkida kõikidel neil, kes on lähiajal suverehve vahetamas.

Aitame sul mõista, kuidas valida parimad suverehvid, mis vastavad sinu soovidele ja hinnaklassile.

Suverehvid tuleb valida , pidades silmas nii nende suurust, haardumise kategooriat, mürataset, ökonoomsust kui ka hinda.

Suverehvide suurus – vaata, millises mõõdus suverehvid sobivad sinu sõidukile ja leia sellele vastavad rehvid. See on kirjas nii sõiduki andmetes kui ka olemasolevatel rehvidel, suurust märgitakse järgmiselt: 205/55 R16. Esimene number tähistab suverehvide laiust, järgmine number aga protsentuaalselt rehvi kõrguse suhet rehvi laiusega, viimane number näitab, et see rehv sobib 16-tollisele veljele.

Haardumise kategooria – kirjeldab pidurdusteekonna pikkust märjal teekattel. Mida parem on kategooria, seda lühemat pidurdusteekonda suverehvid pakuvad. A on kõige parem ja kõrgem kategooria.