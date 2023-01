OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa tahab revanši ja seetõttu ei tohi abiga venitada

„Revanš, see on selge. Ütlen avameelselt, et me juba arvame, et Donbassis revanš ei peatu. Ja see tugevneb seal pidevalt, tugevneb igapäevaselt. Iga päev on neil kas uued kaadrisõjaväelaste grupid või näeme me wagnerlaste arvu suurenemist,“ ütles Zelenskõi vastuseks ajakirjaniku küsimusele ühisel pressikonverentsil Taani peaministri Mette Frederikseniga Odessas.