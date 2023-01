Ukraina sõnul on nad saanud Poolalt hävitajate osas positiivseid signaale. Poola: tegutseme koos liitlastega

„Koordineerime kõiki Ukraina kaitsejõudude tugevdamisele suunatud tegevusi meie NATO partneritega,“ ütles Mateusz Morawiecki. Samal pärastlõunal teatas ta, et Poola on võtnud eesmärgiks oma relvajõudude tugevdamise, mistõttu kavatsetakse riigi kaitsekulutused tõsta nelja protsendini SKP-st.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas eile, et Ukraina peab lääneliitlastega kiirkõnelusi kaugmaarakettide ja hävituslennukite tarnimise üle. „Olukord on väga karm, seega peame sündmusi kiirendama; kiirendama Ukrainale uute vajalike relvade tarnimist,“ sõnas pühapäeva õhtul ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

Saksa kantsler Olaf Scholz on hävituslennukite saatmise selge sõnaga välistanud ning Politicoga vestelnud allikate sõnul ei ole see vähemasti praegu päevakorras veel ka Washingtonis. Samas kui Hollandi välisminister Wopke Hoekstra teatas juba ülemöödunud nädalal, et Hollandi valitsus on F-16 hävitajate andmise mõttele avatud, kui Ukraina neid soovib.

Briti kaitseminister Ben Wallace märkis täna, et ehkki mitmed Lääne otsustajad võivad hävituslennukite saatmise välistada, ei ole selline seisukoht ilmselt lõplik. „Ma arvan, et me oleme juba varasemate nõudmiste pealt näinud, kuidas esialgne vastus on „ei“, aga lõpuks on see siiski „jah“,“ nentis Wallace.