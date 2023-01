Nõmme lumepargis sai viga noor lumelaudur. Asutuse tegevjuht: õnnetusi täiesti välistada ei saa

Päästeamet teavitas, et 26. jaanuaril kell 11.27 said päästjad väljakutse Nõmme lumeparki, kus teismeline tütarlaps oli lumelauaga sõites kukkunud ning viga saanud. Päästemeeskond kandis tüdruku vaakummadratsi abil mäest üles, misjärel kiirabi ta haiglasse toimetas.

Lumepargi tegevjuht Liis Needrit sõnas Delfile, et eelmisel neljapäeval oli tõesti mäel väike õnnetus, kus üks tüdruk lumelauga sõites kukkus. „Mingit otsasõitu ei toimunud. Kahjuks täiendavaid õnnetuse asjaolusid me ei saa avaldada, kuna tegu on privaatse infoga.“

Needrit lisas, et Nõmme päästekomando ja Tallinna kiirabi on Nõmme lumepargi koostööpartnerid. „Igal aastal korraldame lumepargis mäelt päästmise ühisõppuseid, et meie meeskond ja päästjad saaksid omavahelist koostööd harjutada ning treenida erinevaid lumelt päästmise lahendusi. Need kogemused on päästjatele kasuks ka muude talispordiõnnetuste juures.“