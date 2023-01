Hiina sõnul on suur koroonalaine riigis viimaks kontrolli alla saadud

Ühe Reutersiga vestelnud Hiina teadlase sõnul võibki see tähendada, et suurem osa inimestest on viiruse tänaseks läbi põdenud, mistõttu on üldine nakatumine tõepoolest languses. Hiina uue aasta tähistamise ajal reisis riigisiseselt kokku vähemalt 892 miljonit inimest. See on 56% rohkem kui 2022. aastal, ent siiski poole vähem kui 2019. aastal samal perioodil.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) tõdes samas, et koroonaviiruse pandeemia on endiselt ülemaailmne hädaolukord, kuna ainuüksi viimase kaheksa nädala jooksul on kogu maailmas teatatud enam kui 170 000 Covid-19-ga seotud surmajuhtumist. Kuid WHO tunnistas, et maailm on paremas olukorras kui omikrontüve laine haripunktis aasta tagasi.