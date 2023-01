VALIMISSTAAP | Akkermann: Elektrilevi lahutamine tagaks parema võrgu. Järvan: ei vasta tõele

Elektri võrguettevõte Elektrilevi kuulub praegu Eesti Energiale. Reformierakond soovib võrguettevõtte eraldamist, ent Isamaa on sellele vastu. Debateerisid rahandusminister Annely Akkermann ning ettevõtlus- ja IT-minister Kristjan Järvan.

Mis oleks olnud Saaremaa detsembrikatkestuse puhul teisiti, kui Eesti Energia ja Elektrilevi oleksid olnud lahus? Annely Akkermann: „Keeruline öelda, aga võib-olla oleks Elektrilevi iseseisvana tegutsedes suutnud hoida fookuse oma põhitegevusel – lõpptarbijate varustamine elektriga ilma voolukatkestusteta.“ Rahandusminister lisas samas Eesti Energia tunnustuseks, et viimane investeerib Elektrilevisse umbes 100 miljonit eurot aastas ning et viimase kolme aasta jooksul on katkestused vähenenud kolm korda.

„Võib-olla oleks veel hullem olnud,“ vastas Kristjan Järvan Saaremaa katkestuste kohta. Ta võttis teemaks erinevad analüüsid, mida Eesti Energia ja Elektrilevi lahutamise kohta tehtud on: „Head pooled on väga teoreetilised. Võib-olla läheks midagi paremaks. Need, mis halvemaks läheks, on aga kindlad.“ Ta põhjendas, et näiteks hakkaks Eesti Energia Elektrilevist ilmajäämise tulemusena miljonitest rohkem laenuintresse maksma.

Järvan viitas rahandusministeeriumi poolt tellitud konsultatsiooni- ning audiitorfirma KPMG analüüsile. „Mida rohkem me tükeldame ettevõtteid, seda rohkem lähevad nende riskid eraldiseisvalt üles,“ sõnas ettevõtlus- ja IT-minister. Ta juhtis tähelepanu analüüsi osale, mille kohaselt aläheksid võrgutasud tarbija jaoks üles.

„Püsivhindades võivad tariifid minna suuremaks 1,5 protsenti aastas 18 aasta jooksul ning pärast hakkavad tõenäoliselt langema,“ lausus rahandusminister vastuseks. Ta lisas: „Tavalise tarbija jaoks tähendab Elektrilevi eraldamine seda, et ettevõtte fookus saab olema tarbija pool, praegu ta ikkagi suure energiat tootva kontserni üks tükk. Kontserni otsused tehakse siiski kontserni vaatest.“