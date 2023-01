Riigi esindaja Nursipalu saagast: esimesed kinnistute hindamised on tellitud, kuid tehinguteni jõudmine võtab veel kuid aega

Oluline on Kalmaru hinnangul ka asjaolu, et kui kinnistu müüakse riigile, kehtib ka tulumaksuvabastus. „Esimesed kinnistute hindamised on tellitud, kuid esimeste tehinguteni jõudmine võtab veel kuid aega,“ ütles ta.

Kas RKIK teab, kui paljud soovivad näiteks kodu müüa ning kui paljud vahetada? Kalmaru sõnas, et hetkel on veel vara anda hinnangut kui paljud inimesed soovivad müüa või vahetada, kuna hindamistega on alles alustatud ning inimesed vajavad rohkem mõtlemisaega. Ta kinnitas, et seda neile ka antakse. „Me saame aga kinnitada, et on neid kinnistute omanikke, kes on andnud teada, et nad soovivad kindlalt müüa või kindlalt oma kinnistut vahetada,“ rääkis ta.